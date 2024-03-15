Шишкина пообещала разобраться с жалобами на запрет продавать картины у Михайловского замка

Глава фракции СРЗП в петербургском Заксобрании Марина Шишкина пообещала отреагировать на жалобу художников из-за запрета на торговлю картинами у Михайловского замка. Живописцы обратились к ней в ходе традиционного приема граждан в минувший четверг.

Как рассказала Шишкина, ранее помех торговле картинами у Михайловского замка не существовало, однако теперь обстоятельства изменились. "Ситуация аналогичная той, что мы уже проходили с уличными музыкантами. Художники хотят сохранить возможность торговать своими картинами лично, без посредников", — отметила она в своем Telegram-канале.

Политик назвала места продажи картин под открытым воздухом "уличными галереями" и отметила, что всегда воспринимала их "как составляющую петербургского стиля, как важный элемент нашего городского пейзажа". Она пообещала разбираться в сложившейся ситуации.

Также в ходе приема у Шишкиной обсуждались вопросы создания сквера в ЖК "Царская столица" и предоставления помощи с проведением III Российской конференции по правам животных. В первом случае речь идет о проектировании зеленой зоны и о выделении средств на это. Что касается конференции, парламентарий назвала ее "делом благородным" и пообещала постараться оказать помощь с организацией.

Упомянутая Шишкиной ситуация с уличными музыкантами касается регламентирования их выступлений в городе. Петербургский ЗакС принял соответствующий закон в декабре 2022 года, норма касается ограничения количества разрешенных для исполнителей мест и уровня громкости при музицировании. В октябре 2023 года вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что "закон работает, и он эффективен".

Фото: Марина Шишкина / Telegram