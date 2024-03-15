На УИК Невского района медработникам якобы предлагают подтвердить участие в голосовании через QR-код

В здании школы с избирательным участком №1514 в Невском районе Петербурга неизвестная девушка держит в руках лист с QR-кодом и надписью "Подтвердите своё участие", пишет Telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на наблюдателя Романа Мордовцева. По его словам, к девушке периодически подходят голосующие.

Мордовцев рассказал, что к УИКу прикрепились врачи местной поликлиники. Наблюдатель сообщил, что сотрудник школы заявил ему, что девушка с QR-кодом - это "федеральный проект подтверждения явки" и что она находится в школе по заданию администрации района.

"Ротонда" уточнила, что ссылка с кода ведет на сайт navybory24. Ранее Telegram-канал писал, что учителей Петроградского района якобы просили отметиться на избирательном участке на этом сайте с включенной геолокацией на телефоне.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин заявил, что подобных QR-кодов на избирательных участках быть не должно. Об этом он заявил на брифинге "Медиацентра Выборы-2024".

- Обязательно разберемся. На участках никаких подобных действий происходить не должно, - сказал Мейксин.

Член Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников на том же брифинге отметил, что закон не запрещает проводить экзит-полы. К тому же, люди с QR-кодами находятся не на самих избирательных участках, сказал Солонников:

- Была информация, что рядом с участками в нескольких местах стоят молодые ребята, у них там плакаты с QR-кодами и вроде как следят за тем, как идет голосование с одной стороны просят тех, кто проголосовал отметиться через эти QR-коды. Первое - ребята находятся не на избирательных участках, а за ними, что в общем то не запрещено и в этой ситуации партии могут любым образом проводить свои агитационные мероприятия среди своих сторонников после того, как они проголосовали.

Напомним, выборы президента России продлятся с 15 по 17 марта. В Петербурге работают почти 2 тысячи избирательных участков.

София Саттарова / Фото: Telegram-канал "Ротонда"