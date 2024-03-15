Милонов проголосовал в зоне СВО

Избранный в Госдуму от Петербурга депутат Виталий Милонов проголосовал на выборах президента, находясь в зоне СВО, сообщил 15 марта Telegram-канал петербургского отделения "Единой России". Авторы поста выложили видеозапись с облаченным в камуфляж парламентарием, который заполняет бумаги, стоя в окопе.

"Несмотря ни на что, голосование на нашем Горловском направлении проходит весело, дружно и с огоньком! Явка не просто высокая, а высочайшая, как и уровень политической сознательности наших бойцов", — прокомментировал голосование в зоне СВО Милонов.

Депутат также сообщил о чувстве радости из-за голосования в Донбассе, где, согласно его словам, "силами наших войск пишется новая история России".

Милонов стал не единственным российским политиком, избравшим 15 марта в качестве дня голосования. В то же время прочие представители российской власти были более традиционны в выборе мест для заполнения бюллетеня. В частности, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил с этими целями УИК № 153 в Василеостровском районе.

фото: ЗАКС.Ру