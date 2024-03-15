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Новости 12:38

QR-коды для учета явки использует "Единая Россия" среди своих сторонников

фото ЗакС политика QR-коды для учета явки использует "Единая Россия" среди своих сторонников

В петербургском отделении "Единой России" сообщили, что партия создала и открыто распространяет сервис "Гео-СМС" по учету явки среди сторонников, пишет Telegram-канал Медиацентра "Выборы-2024". Там уточнили, что сервис действует только для сторонников единороссов, которые дали согласие на обработку персональных данных. 

"Участие в проекте добровольное и не нарушает прав граждан на волеизъявление. Отсутствие отсылок к партии на изображениях с QR-кодом связано с требованиями электорального законодательства, запрещающего ведение любой агитации", - пишет Медиацентр со ссылкой на "Единую Россию".

Ранее СМИ сообщили, что около УИК №1514 в Невском районе Петербурга неизвестная девушка держит в руках лист с QR-кодом и надписью "Подтвердите своё участие". Наблюдателю с участка Роману Мордовцеву сотрудник школы заявил, что это "федеральный проект подтверждения явки". 

Фото: ЗАКС.Ру


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