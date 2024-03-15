За полмесяца РКН заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме выборов

За первую половину марта Роскомнадзор ограничил доступ к 10 фишинговым сайтам по тематике "Выборы-2024", сообщило РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

"В период с 1 по 15 марта Роскомнадзор заблокировал 10 фишинговых сайтов по теме "Выборы-2024". Домены этих ресурсов расположены в зонах .org, .info и .net", — рассказали информагентству в пресс-службе РКН.

В Роскомнадзоре напомнили, что фишинг применяется мошенниками для кражи личных данных пользователей, их банковских счетов и иной информации.

Ранее РКН увеличил на две позиции перечень социальных сетей, включив в него Discord и Yappy. Теперь в списке насчитывается 15 площадок, обязанных в соответствии с законодательством самостоятельно блокировать запрещенный в России контент и предоставлять возможность обратной связи.

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