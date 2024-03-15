В Думе сочли недостаточными меры поддержки детского туризма

Существующие в России меры поддержки детского туризма нельзя назвать достаточными, заявила 15 марта замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. По ее мнению, подобная ситуация заставляет туроператоров увеличивать цены на путевки в лагеря или же уходить в "серую зону".

По мнению Костенко, детский отдых находится "не в приоритете" у местных властей из-за того, что с ним "очень много проблем" и нехватке поддержки. При этом отдых детей не входит в глобальные направления государственной политики, оставаясь в ведении региональных властей, заявила она.

"Я посмотрела стратегию развития туризма до 2030 года, там целый раздел, но либо что-то из этого не было выполнено, либо выполнено на маленький срок в кризисный период", — цитирует парламентария "Интерфакс".

Костенко отметила, что "детский отдых дорожает, качество отдыха ухудшается" из-за износа инфраструктуры, при этом путевки в детские лагеря только дорожают. "И здесь появился "серый рынок" перевозок, отдыха детей в лагерях. Это огромные риски", — заключила она.

Переломить ситуацию позволит лишь вывод детского отдыха на уровень госполитики, поделилась мнением депутат.

Ранее петербургское Заксобрание приняло в третьем чтении закон об оздоровительном отдыхе детей, пострадавших в зоне СВО.

Фото: ЗАКС.Ру