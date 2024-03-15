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Новости 14:11

ЦИК: Явка на 14:00 часов составила 8,96%

фото ЗакС политика ЦИК: Явка на 14:00 часов составила 8,96%

По данным Центральной избирательной комиссии, общероссийская явка на выборах президента России составила 8,96% к 14:00 часам по Москве. Карту с информацией по явке опубликовал Telegram-канал ТАСС.

Судя по этой карте, в четырех регионах явка составила 50-75%. Это Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, ДНР и Херсонская область. 

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В первый день голосования в Москве уже возбудили уголовное дело из-за порчи бюллетеней в урне

Фото: ЗАКС.Ру


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