ЦИК: Явка на 14:00 часов составила 8,96%

По данным Центральной избирательной комиссии, общероссийская явка на выборах президента России составила 8,96% к 14:00 часам по Москве. Карту с информацией по явке опубликовал Telegram-канал ТАСС.

Судя по этой карте, в четырех регионах явка составила 50-75%. Это Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, ДНР и Херсонская область.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В первый день голосования в Москве уже возбудили уголовное дело из-за порчи бюллетеней в урне.

Фото: ЗАКС.Ру