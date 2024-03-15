Со следующей недели из Петербурга запустят регулярные рейсы в Гомель

Регулярное авиасообщение свяжет со следующей недели аэропорты Петербурга и белорусского Гомеля, сообщила 15 марта БелТА со ссылкой на гендиректора авиакомпании "Белавиа" Игоря Чергинеца. Из его слов следует, что это произойдет в следующую пятницу, 22 марта.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около полутора часов.

"Надеюсь, что рейс станет популярным. Ожидаем, что и из Санкт-Петербурга будут желающие отправиться в Гомель", — поделился ожиданиями Чергинец.

На текущий момент продано свыше 50 % билетов на рейс из Гомеля в Петербург, заявил замглавы по аэропортам "Белаэронавигации" Владимир Череухин. На рейс в обратном направлении продали 40 % билетов.

Ранее стало известно о проведении конкурса по созданию в Пулково выделенной полосы для автобусов.

Фото: ЗАКС.Ру