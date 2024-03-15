Волонтерам "Гражданской инициативы" мешают проводить экзит-полы

Партия "Гражданская инициатива" сообщила в своем Telegram-канале, что у её волонтеров-интервьюеров как минимум на пяти избирательных участках Петербурга требуют аккредитацию. На основании её отсутствия сторонников партии якобы выгоняют с территории у участков, заявили в политической организации.

Представитель петербургского отделения партии Андрей Скляров подтвердил MR7 эту информацию только по одному участку - УИК №828. В его Telegram-канале речь идет о проблемах интервьюеров у ещё четырех участков: №791, №831, №2081, №1840. В разговоре со СМИ Скляров уточнил, что волонтеры партии собирают экзит-полы:

"По большому счёту за пределами избирательных участков кто угодно может проводить соцопросы — и особенно политическая партия, которая указала в своём уставе возможность проведения таких опросов".

Скляров добавил, что руководитель партии Андрей Нечаев уведомлял Центризбирком о намерениях "Гражданской инициативы" проводить опросы. Аналогичная бумага была подана в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, заявил представитель партии.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что неизвестная девушка около УИК в Невском районе держит в руках листок с QR-кодом и предложением отметиться проголосовавшим. Позже в "Единой России" заявили, что это сделано для определения явки среди их сторонников.

Фото: ЗАКС.Ру