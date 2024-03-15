В ещё пяти городах России произошли происшествия на избирательных участках

В Москве женщина подожгла будку для голосования на одном из избирательных участков, сообщает Telegram-канал BAZA. На опубликованной видеозаписи видно, что женщина сначала присела у будки, потом та загорелась, а избирательница начала снимать это на телефон.

На избирательном участке в Челябинской области мужчина попытался взорвать петарду, пишет 74.ru со ссылкой на региональное правительство. По данным издания, подозреваемого задержали.

ГСУ СК в Карачаево-Черкесии сообщило, что некая женщина на избирательном участке Малокарачаевского района вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. По этому факту возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). Женщину в ближайшее время привезут в подразделение республиканского СК для допроса, добавили в ведомстве.

По этой же статье возбудили уголовное дело в Ростовской области, сообщили в региональном СК. По данным ведомства, житель Азовского района 1962 года рождения на одном из избирательных участков вылил жидкость зеленого цвета в урну с бюллетенями.

В Воронежской области, в Борисоглебске две женщины 55 и 68 лет на разных участках тоже вылили жидкости в урны, пишет "Блокнот Воронеж". СМИ сообщает, что обе избирательницы задержаны.

По данным Telegram-канала Mash, всех задержанных за порчу бюллетеней проверяют на сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Ранее ГСУ СК по Москве сообщило, что на одну из УИК пришла девушка и вылила в урну для бюллетеней некое "красящее вещество". Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру