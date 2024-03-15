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Новости 15:53

"Фонтанка": Девушка бросила коктейль Молотова возле школы с избирательными участками

фото ЗакС политика "Фонтанка": Девушка бросила коктейль Молотова возле школы с избирательными участками

Неизвестная 21-летняя девушка попыталась бросить бутылку с зажигательной смесью на крыльцо школы № 358 в Московском районе Петербурга, пишет "Фонтанка". Издание сообщает, что полицейские задержали девушку. 

В указанной школе располагаются избирательные участки №1395 и 1396. По предварительной информации "Фонтанки", девушка совершила поступок за деньги по указанию украинского Telegram-канала. 

Обновление 16:11: Председатель Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале сообщил, что девушка пыталась бросить бутылку с зажигательной смесью в вывеску одного из участков на здании школы. Противоправные действия были оперативно пресечены полицейскими - никто не пострадал, заявил Мейксин. 

Ранее стало известно о поджоге будки для голосования на одном из избирательных участков в Москве. Также различные происшествия происходят на некоторых участках в других российских городах.

Фото: ЗАКС.Ру


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