"Фонтанка": Девушка бросила коктейль Молотова возле школы с избирательными участками

Неизвестная 21-летняя девушка попыталась бросить бутылку с зажигательной смесью на крыльцо школы № 358 в Московском районе Петербурга, пишет "Фонтанка". Издание сообщает, что полицейские задержали девушку.

В указанной школе располагаются избирательные участки №1395 и 1396. По предварительной информации "Фонтанки", девушка совершила поступок за деньги по указанию украинского Telegram-канала.

Обновление 16:11: Председатель Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале сообщил, что девушка пыталась бросить бутылку с зажигательной смесью в вывеску одного из участков на здании школы. Противоправные действия были оперативно пресечены полицейскими - никто не пострадал, заявил Мейксин.

Ранее стало известно о поджоге будки для голосования на одном из избирательных участков в Москве. Также различные происшествия происходят на некоторых участках в других российских городах.

Фото: ЗАКС.Ру