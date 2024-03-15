На выборах президента проголосовали почти четверть избирателей

По состоянию на 16:00 общая явка на голосовании по выборам президента приблизилась к четверти от общего количества избирателей, сообщил 15 марта ТАСС. Для достижения указанной отметки недостает немногим менее двух процентов зарегистрированных избирателей.

"Выборы президента РФ, ход голосования — 23,02 %", — передает информагентство.

Согласно опубликованной в Telegram-канале ТАСС карте с данными о явке, активнее прочих голосуют жители Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области, а также Херсонской, Белгородской областей и ДНР.

По состоянию на 14:00 явка составляла 8,96%.

Фото: ЗАКС.Ру