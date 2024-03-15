Правительство Петербурга потратило из резервного фонда в 2023 году 34,3 млрд рублей

Комитет финансов Петербурга подготовил проект закона об исполнении бюджета города в 2023 году. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте петербургской администрации.

Согласно проекту закона, доходы города составили 1,147 трлн рублей, а расходы - 1,174 трлн рублей. Так, дефицит бюджета равен 26,29 млрд рублей.

Из документа следует, что в резервном фонде Петербурга осталось 15,7 млрд рублей, обратила внимание "Фонтанка". Изначально в него закладывали 50 млрд рублей, то есть всего потрачено 34,3 млрд рублей.

Ранее об исполнении бюджета Петербурга за 2023 год рассказала глава комфина Светлана Енилина. Она заявила, что бюджет по доходам исполнен на 104,6%.

Фото: ЗАКС.Ру