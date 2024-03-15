К началу весны аэропорт Пулково обслужил 2,7 миллиона пассажиров

За первые два месяца 2024 года аэропорт Пулково обслужил 2,7 миллиона пассажиров, рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Достигнутый результат на 7% превышает показатели за январь - февраль 2023 года.

В основном петербургский аэропорт обслуживал пассажиров на внутренних рейсах. Если международными авиалиниями воспользовались полмиллиона человек, то по России летели 2,2 миллиона пассажиров.

"За два месяца в аэропорту было совершено 11,3 тысячи взлетно-посадочных операций", — уточнили в Пулково.

Как и в январе, лидерами среди российских направлений оказались Москва, Калининград, Cочи, Екатеринбург и Казань. Единственным отличием здесь стало то, что последние два города поменялись местами в списке по итогам двух месяцев. Аналогичным образом не изменился состав наиболее популярной пятерки международных направлений — ими вновь оказались Стамбул, Дубай, Минск, Анталья и Ташкент, при этом последний город опять же спустился с четвертой позиции на пятую, пропустив Анталью вперед себя.

Фото: ЗАКС.Ру