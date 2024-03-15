Беглов подписал закон о грантах на социальную рекламу о гуманном отношении к животным

В Петербурге будут предоставлять гранты на социальную рекламу о гуманном отношении к животным, рассказали 15 марта в администрации губернатора. Поправки в городской закон "О грантах Санкт-Петербурга на производство и размещение социальной рекламы" подписал Александр Беглов.

Инициатива расширяет перечень направлений для предоставления грантов из городского бюджета. Теперь средства можно будет перечислять на проекты по созданию и размещению соцрекламы по направлению "охрана окружающей среды и формирование бережного гуманного отношения к животным".

"Реализация закона будет способствовать укреплению петербургских традиций по гуманному отношению к животным и охране окружающей среды", — поделились мнением в Смольном. Чиновники полагают, что исполнение нормы также позволит объединить усилия городских властей и социально ориентированных НКО "ради благополучия жителей в сфере защиты окружающей среды и формирования бережного гуманного отношения к животным".

Законопроект был принят в третьем чтении петербургским ЗакСом 6 марта, его авторами выступили депутаты Ирина Иванова, Анастасия Мельникова, Денис Четырбок и Марина Шишкина.

Фото: ЗАКС.Ру