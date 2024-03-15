Хинштейн высказался в пользу наказания за репосты в соцсетях

Идея ввести ответственность за содержание репостов в соцсетях представляется здравой главе комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну. По мнению парламентария, пользователь должен нести ответственность за публикуемый контент вне зависимости от того, кто был его автором.

"Привлекать ли к ответственности за репост в соцсетях? Я считаю, что да. Публикуя у себя на странице информацию, ты за нее берешь ответственность. Взял ответственность — отвечай", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

К написанному тексту депутат приложил отрывок видеозаписи своего выступления в лектории общества "Знание" на выставке "Россия" в Москве, на которой он высказывает схожие мысли.

По мысли Хинштейна, первоисточник в случае с репостами значения не имеет. "Ты у себя разместил эту информацию, будь любезен, отвечай за ее содержание", — полагает он.

В январе Череповецкий городской суд приговорил к трем годам колонии правозащитника Грегори Винтера по делу о фейках про армию. Основанием для его возбуждения стали высказывания и репосты на странице во "ВКонтакте".

Фото: ЗАКС.Ру