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Новости 11:27

В Череповце дали реальный срок правозащитнику Винтеру

фото ЗакС политика В Череповце дали реальный срок правозащитнику Винтеру

Череповецкий городской суд приговорил к трем годам колонии местного правозащитника Грегори Винтера в рамках дела о распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК). Это вдвое меньше, чем для него запросила прокуратура, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

54-летний подсудимый страдает от диабета. На оглашение приговора он взял с собой сумку с лекарствами. Мужчина опасается, что из-за своего диагноза не переживет условий содержания в колонии. Во время следствия ему не раз меняли меру пресечения из-за проблем со здоровьем.

Винтера осудили из-за реплик и репостов "ВКонтакте", посвященных событиям в Киевской области в начале военной спецоперации. Ранее правозащитник был осужден за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК).

Фото: ЗАКС.Ру


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