Путин проголосовал на выборах дистанционно

Президент Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства в электронном формате, сообщили вечером 15 марта в пресс-службе Кремля. Акт волеизъявления произошел в кабинете российского лидера в его резиденции в Ново-Огарево.

"Глава государства в онлайн-режиме принял участие в голосовании на выборах президента России", — сообщили в Кремле.

Telegram-канал "Кремль. Новости" распространил полуминутное видео, на котором Путин заходит в пустое помещение, усаживается перед компьютером за стол и щелкает мышкой. После этого он поворачивается к камере, улыбается и машет рукой. Вслед за этим камера показывает дисплей с надписью "Спасибо, вы успешно проголосовали!"

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказывался называть дату голосования Путина. В разговоре с журналистами накануне он лишь пообещал известить их, когда это случится. Аналогичное обещание представитель Кремля повторил и в пятницу. Сам Песков голосовал электронно, передавал его слова ТАСС.

Фото: Kremlin.ru