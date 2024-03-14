Песков ушел от ответа на вопрос о дате голосования Путина

Президент Владимир Путин подобно прочим россиянам имеет в своем распоряжении три дня на то, чтобы проголосовать на предстоящих выборах главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. От предоставления более подробной информации об этом он предпочел воздержаться.

"Мы вам сообщим. Три дня у нас голосование. Как и все граждане, он может проголосовать в любой из трех дней: пятница, суббота и воскресенье", — цитирует слова Пескова РИА "Новости".

Ранее Путин призвал россиян проголосовать на предстоящих выборах. После этого с аналогичной по смыслу просьбой обратился к петербуржцам губернатор Александр Беглов.

Голосование по выборам президента продлится в России с 15 по 17 марта. Гражданам предстоит выбирать из четырех кандидатов. Это баллотирующийся на новый срок Путин, а также Владислав Даванков ("Новые люди"), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Фото: Kremlin.ru