Беглов призвал петербуржцев прийти на избирательные участки

Предстоящие выборы президента определят будущее России и Петербурга на шесть лет вперед и потому важно принять в них участие, считает губернатор Александр Беглов. В четверг, 14 марта, он обратился к горожанам с призывом проголосовать в один из ближайших дней.

"Важно найти время и реализовать свое право определить, какими станут ближайшие шесть лет для города и страны", — говорится в обращении Беглова, распространенном в его аккаунтах в социальных сетях.

Губернатор выразил мнение о важности выбрать лидера, "которому без сомнений доверим право представлять наши интересы, кто позаботится о будущем наших детей, кто сохранит наши ценности, разделяя наши идеалы добра и справедливости". Также избранный глава страны должен будет отстаивать ее интересы на мировой арене и заботиться о целостности России, отметил Беглов.

Проголосовать можно будет в период с 15 по 17 марта на одном из избирательных участков, они будут работать с 08:00 до 20:00, отметил Беглов. Также он указал на возможность надомного голосования. "Подать заявление можно до 14:00 17 марта по телефону 570-17-77 или лично в участковой избирательной комиссии", — говорится в опубликованном от его имени посте.

За соблюдением законности процедуры выборов в Петербурге будут следить 24 международных наблюдателя, в том числе из Азербайджана, Венесуэлы, Намибии и Узбекистана. Избирательные участки оборудуют защитными кодами во избежание распространения фейков.

Ранее Беглов неоднократно высказывался о предстоящих выборах президента. В конце февраля он выражал уверенность в том, что петербуржцы "сделают правильный, осознанный выбор". В начале наступившей недели он отрапортовал о готовности города к голосованию.

Также в четверг с призывом принять участие в выборах обратился к россиянам президент Владимир Путин. Он баллотируется на новый срок в качестве самовыдвиженца, конкуренцию ему составляют Владислав Даванков ("Новые люди"), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Фото: ЗАКС.Ру