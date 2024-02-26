"Жители нашего года знают, за кого им голосовать": Беглов высказался о предстоящих выборах

Петербуржцы знают, за кого им следует проголосовать на предстоящих выборах президента ради "достойной мирной жизни" и "устойчивого и стабильного развития", высказал 26 февраля уверенность губернатор Александр Беглов. Своим мнением он поделился в ходе традиционного выступления в эфире "Радио России".

В своей речи Беглов напомнил слушателям о том, что в период с 15 по 17 марта будет продолжаться голосование на выборах главы государства. Он отметил, что город обеспечит всем необходимым 2 004 избирательные комиссии, и добавил, что уже поставил соответствующие задачи перед чиновниками. Каждый петербуржец и оказавшийся в Северной столице житель иных регионов должен получить возможность поучаствовать в выборах, добавил Беглов.

"Уверен, что жители нашего года знают, за кого им голосовать, и сделают правильный, осознанный выбор, чтобы гарантировать нашему городу и стране устойчивое и стабильное развитие, надежную защиту интересов всех наших сограждан, почет и уважение героям, проливавшим кровь за Отечество, особую заботу о них и о их семьях, а также достойную мирную жизнь всему российскому народу на своей земле в соответствии с многовековыми традициями, нашими идеалами добра, милосердия и справедливости", — заявил в своем выступлении градоначальник.

В выборах принимают участие четыре кандидата. Это Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и баллотирующийся в качестве самовыдвиженца Владимир Путин. В понедельник состоялись первые дебаты, личное участие в которых приняли Даванков и Харитонов. Путин участвовать в дебатах не собирается, равным образом не следует ожидать участия в дискуссиях от сопредседателей его штаба.

Фото: ЗАКС.Ру