СК возбудил уголовное дело после нападения на школу с избирательными участками в Петербурге

Бросок бутылки с зажигательной смесью в стену школы № 358 в Московском районе Петербурга стал уголовным делом, рассказали в Главном следственном управлении СК по региону. Задержанной 22-летней девушке готовятся предъявить обвинение в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, совершенном по предварительному сговору (п. "в" ч. 2 ст. 141 УК РФ).

Согласно позиции следствия, задержанная бросила днем 15 марта бутылку с коктейлем Молотова в стену школы, где расположены избирательные участки №№ 1395 и 1396. Сделала она это будто бы "с целью воспрепятствования осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий", заявили в СК.

В результате инцидента загорелась информационная табличка о выборах президента, пострадавших нет.

О попытке поджечь стену школы стало известно в пятницу днем. Неизвестная бросила бутылку, после чего была задержана полицейскими.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: ЗАКС.Ру