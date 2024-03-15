ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:59

Более трети избирателей проголосовали в первый день выборов президента

фото ЗакС политика Более трети избирателей проголосовали в первый день выборов президента

В первый день голосования на выборах президента проголосовали свыше трети от общего количества зарегистрированных избирателей, следует из данных на интерактивной карте Центризбиркома.

На момент выхода заметки явка избирателей составила 35,40 %. К этому времени в Калининградской области закрылись последние на территории России избирательные участки.

Наиболее активно голосовали жители Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Еврейской автономной области, Хакасии, а также Белгородской, Запорожской, Кемеровской и Херсонской областей, ДНР, Чечни и Кабардино-Балкарии.

Вечером участие в голосовании принял президент Владимир Путин. Как следует из распространенной Кремлем видеозаписи, сделал он это в онлайн-формате из своей резиденции в Ново-Огарево.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама