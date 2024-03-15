Солонников о ходе выборов: Первый день прошел благополучно

Член Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников заявил, что по итогам первого дня выборов президента его коллеги не зафиксировали каких-либо значимых нарушений в ходе голосования, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- В принципе никаких серьезных нарушений по всем пунктам у нас замечено не было. И в следственном изоляторе идет голосование, и люди с ограниченными возможностями имеют возможность проголосовать, волонтеры добровольно принимают участие в выборах. Те нарушения, о которых я говорил в самом начале, еще раз, не принципиальные, технические. Мы считаем, что первый день прошел благополучно, несмотря на то ЧП, которое было в Московском районе, - рассказал Солонников.

Напомним, днем 15 марта в Московском районе девушка бросила бутылку с зажигательной смесью возле здания школы, в котором располагалось два избирательных участка. В результате происшествия никто не пострадал, работа комиссий не прерывалась. СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий.

Текст и фото Константин Леньков