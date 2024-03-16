На 60 участках Петербурга явка превысила 50%

По данным ГАС "Выборы", в Петербурге на 60 избирательных участках явка превысила 50%, выяснил ЗАКС.Ру. Цифры собраны в ночь на 16 марта из раздела сайта "Информация об общем количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени в первый день голосования".

Согласно этим данным, самая низкая явка среди территориальных избиркомов у ТИК №51 в Невском районе - 22.51%. Самый большой показатель у ТИК №19 в Московском районе - 44.85%. В этой комиссии наибольшее число участковых избирательных комиссий, которые показали явку выше 50% - 18 избиркомов.

УИКи Петербурга, в которых 15 марта проголосовало больше всего избирателей:

100.00% - УИК №2377 - Центр учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства.

100.00% - УИК №1948 - Медицинский центр Алмазова.

100.00% - УИК №1983 - Психоневрологический интернат №4.

99.57% - УИК №1268 - Психоневрологический интернат №1.

99.41% - УИК №1210 - Психоневрологический интерна №9.

98.95% - УИК №509 - ГБДОУ Детский сад №21.

97.75% - УИК №1681 - Психоневрологический интернат № 2.

97.01% - УИК №13 - Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца.

90.65% - УИК №1692 - Психоневрологический интернат № 3.

87.66% - УИК №1508 - Психоневрологический интернат №10.

85.08% - УИК №1987 - Дом ветеранов войны и труда №1.

78.42% - УИК №1272 - Пансионат "Восток-6".

78.11% - УИК №43 - ГБОУ лицей №281.

77.22% - УИК №2023 - Больница №38 им. Семашко.

75.84% - УИК №343 - ГБОУ гимназия №107.

75.35% - УИК №573 - Администрация Калининского района Санкт-Петербурга.

73.41% - УИК №2226 - Мариинская больница.

Самая же низкая явка на УИК №1460 в ГОУ СОШ №13 - 12.07%, УИК №442 в ГБОУ СОШ №121 С. Е. Маркова - 14.45%, УИК №11424 в ГОУ СОШ №39 - 14.73%.

Пока в ГАС "Выборы" нет данных о голосовании на 129 избирательных участках. Из них 100 УИК располагаются на судах, находящихся в плаванье.

Напомним, по итогам первого дня голосования на выборах президента страны явка по всему Петербургу составила 30.57%. Общероссийский показатель на 21:50 часов по Москве составил 36,06%.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру