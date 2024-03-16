Обвиняемая в терроризме Дюдяева* пропала из СИЗО

Адвокат Олеся Васильченко не смогла попасть в изолятор к своей подопечной, художнице из Гатчины Анастасии Дюдяевой*, сообщает Telegram-канал по поддержке обвиняемой. Девушка должна содержаться в СИЗО-3 на Шпалерной улице Петербурга.

В Telegram-канале сообщили, что также родственники не смогли передать вещи Дюдяевой* в СИЗО. Причина - отсутствие девушки, уточнили её сторонники.

"Её местоположение неизвестно, но мы сообщим, когда узнаем. Поэтому до подтверждения адреса лучше не отправлять письма и посылки", - написали в Telegram-канале.

Напомним, Дюдяеву* задержали в январе 2024 года. На неё возбудили дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за распространения протестных листовок. Вместе с Дюдяевой* в качестве обвиняемого по делу проходит её супруг Александр Доценко*. В конце февраля им обоим продлили аресты.





*Росфинмониторинг внес Анастасию Дюдяеву и Александра Доценко в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру