ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:48

Обвиняемая в терроризме Дюдяева* пропала из СИЗО

фото ЗакС политика Обвиняемая в терроризме Дюдяева* пропала из СИЗО

Адвокат Олеся Васильченко не смогла попасть в изолятор к своей подопечной, художнице из Гатчины Анастасии Дюдяевой*, сообщает Telegram-канал по поддержке обвиняемой. Девушка должна содержаться в СИЗО-3 на Шпалерной улице Петербурга. 

В Telegram-канале сообщили, что также родственники не смогли передать вещи Дюдяевой* в СИЗО. Причина - отсутствие девушки, уточнили её сторонники. 

"Её местоположение неизвестно, но мы сообщим, когда узнаем. Поэтому до подтверждения адреса лучше не отправлять письма и посылки", - написали в Telegram-канале.

Напомним, Дюдяеву* задержали в январе 2024 года. На неё возбудили дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за распространения протестных листовок. Вместе с Дюдяевой* в качестве обвиняемого по делу проходит её супруг Александр Доценко*. В конце февраля им обоим продлили аресты.



*Росфинмониторинг внес Анастасию Дюдяеву и Александра Доценко в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама