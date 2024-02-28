Ювелиру из Гатчины продлили арест по делу о листовках в гипермаркете

Ломоносовский районный суд Ленобласти согласился с ходатайством следствия и продлил арест ювелиру Александру Доценко*, которого обвиняют в публичных призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК). Мужчина приходится супругом художнице Анастасии Дюдяевой*, проходящей по тому же делу. О продлении ему меры пресечения до 29 апреля сообщается в Telegram-канале группы поддержки супружеской пары.

Дело возбудили в январе после обнаружения листовок с проукраинскими тезисами в гипермаркете в Красносельском районе. Как минимум одна из записок была помещена непосредственно внутрь товарной упаковки и обнаружена покупателем уже после приобретения товара.

В прошлом году семья уже попадала в поле зрения силовиков. В своем доме в Гатчине Доценко* и Дюдяева* провели выставку пацифистских художественных работ, на которую явились правоохранители.

*Росфинмониторинг внес Анастасию Дюдяеву и Александра Доценко в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру