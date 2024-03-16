Общероссийская явка за 15 марта составила 38,35%

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что общероссийская явка на выборах президента в первый день голосования составила 38,35%. Это данные не учитывают тех, кто уже успел отдать свой голос утром 16 марта, уточнил Булаев.

- Явка избирателей вчера была, на мой взгляд, очень хорошая, - считает зампред ЦИК.

По его словам, представленный показатель учитывает явку на дистанционном электронном голосовании. Среди тех, кто решил участвовать в выборах по ДЭГ, показатель составил 79%, сообщил Булаев со ссылкой на данные федеральной платформы.

Напомним, в Петербурге на 20:00 часов 15 марта явка составила 30,57%. ЗАКС.Ру выяснил, что больше половины избирателей успели отдать свои голоса на 60 участках.

Скриншот трансляции ЦИК