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Новости 10:50

"Единая Россия" сообщила о DDoS-атаках на свои электронные ресурсы

фото ЗакС политика "Единая Россия" сообщила о DDoS-атаках на свои электронные ресурсы

"Единая Россия" сообщила, что фиксирует "широкомасштабные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии". Об этом единороссы рассказали в своем Telegram-канале. 

По информации партии, атаки ведутся на всех подсетях и доменах edinros и ER.RU. Сейчас приостановлена работа второстепенных партийных ресурсов, чтобы обеспечить работу критически важной инфраструктуры, рассказали в "Единой России".

"Вместе с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности ИТ-специалисты центрального исполкома партии отражают атаки", - поделились в партии.

Напомним, в первый день голосования у одного из избирательных участков в Петербурге заметили девушку, которая держала листок с предложением отчитаться о явке через QR-код. Позже в "Единой России" заявили, что это их сервис "Гео-СМС" по учету явки среди сторонников. 

Фото: ЗАКС.Ру


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