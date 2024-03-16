В Госдуме хотят разработать законопроект о лишении свободы за попытки сорвать выборы поджогом

В Государственной думе в ближайшее время подготовят законопроект о лишении свободы до восьми лет за попытку сорвать выборы с помощью поджога или другим общеопасным способом, рассказала ТАСС первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова. Она же входит в думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего РФ в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы - от пяти до восьми лет", - сказала Лантратова.

Она уточнила, что предлагает дополнить статью 141 УК РФ - воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Депутат не исключила, что попытки сорвать выборы продолжаться и 16-17 марта.

Напомним, в первый день голосования в разных городах России произошли несколько происшествий на избирательных участках. В частности, в Москве женщина подожгла кабинку для голосования, а в Петербурге девушка бросила коктейль Молотова в школу с двумя УИК. На последнюю возбудили дело по статье 141 УК РФ.

Фото: ЗАКС.Ру