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Новости 11:24

В Госдуме хотят разработать законопроект о лишении свободы за попытки сорвать выборы поджогом

фото ЗакС политика В Госдуме хотят разработать законопроект о лишении свободы за попытки сорвать выборы поджогом

В Государственной думе в ближайшее время подготовят законопроект о лишении свободы до восьми лет за попытку сорвать выборы с помощью поджога или другим общеопасным способом, рассказала ТАСС первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова. Она же входит в думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. 

"Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего РФ в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы - от пяти до восьми лет", - сказала Лантратова. 

Она уточнила, что предлагает дополнить статью 141 УК РФ - воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Депутат не исключила, что попытки сорвать выборы продолжаться и 16-17 марта.

Напомним, в первый день голосования в разных городах России произошли несколько происшествий на избирательных участках. В частности, в Москве женщина подожгла кабинку для голосования, а в Петербурге девушка бросила коктейль Молотова в школу с двумя УИК. На последнюю возбудили дело по статье 141 УК РФ.

Фото: ЗАКС.Ру


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