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Новости 12:16

Мишустин дистанционно проголосовал на выборах президента России

фото ЗакС политика Мишустин дистанционно проголосовал на выборах президента России

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 марта проголосовал на выборах президента, сообщается на сайте правительства. Чиновник решил отдать свой голос дистанционно. Он подчеркнул важность проходящих выборов:

"Речь идёт о будущем России, о возможностях, которые появятся у следующих поколений, у наших детей. Голосуя, каждый из нас берёт на себя ответственность за всю страну", - сказал Мишустин. 

Он поблагодарил тех, кто уже проголосовал. Также премьер-министра напомнил, что сейчас дистанционно можно участвовать в выборах в почти трети регионов России.

Напомним, также дистанционно проголосовал действующий президент Владимир Путин. Он принял участие в выборах 15 марта.

Фото: ЗАКС.Ру


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