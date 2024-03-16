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Новости 12:58

Беглов подписал закон о возможности тратить маткапитал на стоматолога

фото ЗакС политика Беглов подписал закон о возможности тратить маткапитал на стоматолога

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ об изменении городского закона о материнском капитале, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По новым нормам, выплату можно будет потратить на услуги стоматолога и офтальмолога. Воспользоваться этим смогут родители ребенка, после рождения которого получен маткапитал. 

Во время принятия документа в Законодательном собрании некоторые депутаты высказывали мнение, что люди могут начать злоупотреблять нормой. Соавтор документа депутат Денис Четырбок заверил коллег, что обналичить маткапитал в обход закона не получится.

Напомним, в Петербурге размер маткапитала в 20204 году составляет 203,8 тысячи рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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