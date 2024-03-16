Бросившую коктейль Молотова в здание петербургского УИКа поместили под стражу

В Петербурге отправили под арест местную жительницу Александру Карасеву, которая накануне бросила бутылку с зажигательной смесью в здание школы №358. Ее обвиняют в воспрепятствовании работе избирательной комиссии (ч. 2 ст. 141 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, 22-летняя девушка пробудет под стражей как минимум до 14 мая.

Свою вину подсудимая признала и просила о более мягкой мере пресечения. Ущерб от ее действий состоял в том, что была повреждена информационная табличка, посвященная трехдневному голосованию.

В здании школы расположены участковые избирательные комиссии №1395 и №1396. Карасеву задержали на месте происшествия.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга (скриншот видео)