Члены избиркома на Алтае помешали женщине испортить бюллетени зеленкой

Общественная палата республики Алтай в своем Telegram-канале рассказала, что на избирательном участке №68 в селе Майма удалось помешать женщине облить зеленкой бюллетени в урне. Инцидент произошел около 15:35 часов 16 марта.

"Пожилая женщина, зайдя на избирательный участок, направилась напрямую к урне и попыталась вылить в нее жидкость бриллиантового раствора, в народе называемая "зеленка", тем самым испортить бюллетени. Противоправные действия указанной гражданки были оперативно пресечены членами комиссии и сотрудником МЧС", - сообщили в палате региона.

Там уточнили, что бюллетени не пострадали. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, в первый день выборов президента России в нескольких городах люди на избирательных участках заливали бюллетени зеленкой. В частности, такие инциденты произошли в Москве. Городская комиссия столицы заявила, что не будет аннулировать поврежденные бюллетени.

Скринщот видео Общественной палаты республики Алтай