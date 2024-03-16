Мосгоризбирком: Все залитые краской бюллетени будут сохранены

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что все испорченные избирателями бюллетени будут сохранены - всё опечатано. Если бумаги будут читаемы, их учтут, уточнил Реут.

"Все бюллетени будут сохранены, вот эти вот люди - они своих целей не добьются. Все опечатано по инструкции, все в сохранности. И в том случае, если будут читаемы отметки в этих бюллетенях, мы их учтем", - цитирует зампреда комиссии РИА Новости.

Напомним, накануне на одну из УИК в Москве пришла девушка и вылила в урну для бюллетеней некое "красящее вещество". На неё возбудили уголовное дело.

Различные происшествия на избирательных участках 15 марта происходили по всей стране. В частности, в Петербурге девушка кинула бутылку с зажигательной смесью в школу с избирательными участками. В СК возбудили дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, совершенном по предварительному сговору (п. "в" ч. 2 ст. 141 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру