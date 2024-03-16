Пискарев пригрозил поджигателям избиркомов делами о терактах и диверсиях

Эксцессы на ряде избирательных участков в ходе президентских выборов прокомментировал глава думского комитета по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Он призвал соотечественников не поддаваться на провокации, которые, по его сведениям, осуществляются из-за рубежа: у исполнителей есть вероятность серьезно навредить самим себе. Пискарев пообещал им строгое и неминуемое наказание.

"Поджоги и иные аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы, в зависимости от последствий и умысла виновного, как диверсии или теракты", - написал депутат в своем Telegram-канале.

В целом, по его оценке, президентские выборы в РФ проходят спокойно и открыто.

Накануне 22-летняя петербурженка кинула в здание УИКа в Московском районе бутылку с зажигательной смесью. На нее завели дело о воспрепятствовании работе избиркома (ст. 141 УК).

фото: Василий Пискарев / Telegram