В Калининградской области задержали женщину, облившую краской урну на УИКе

Пожилая женщина на избирательном участке в городе Зеленоградск (Калининградская область) вылила краску на урну с бюллетенями. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. Скандал имел место на участке № 151. Пенсионерку сразу же задержали.

Утверждается, что избирательные документы от ее действий пострадали не слишком серьезно. Их собираются учесть при подсчете.

Глава областной пресс-службы Дмитрий Лысков заявил, что происшествие "тянет" на статью 141 УК (воспрепятствование работе избиркомов), по которой можно лишиться свободы на пять лет.

В субботу на Алтае другая женщина попыталась залить бюллетени зеленкой, но ей помешали.

Фото: ЗАКС.Ру