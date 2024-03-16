Памфилова рассказала о десятках тысяч кибератак на ресурсы ДЭГ

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в разгар трехдневных президентских выборах рассказала об обилии хакерских атак на ресурсы, обеспечивающие дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

"Информация на 14:30: 160 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, основной удар принял сам портал электронного голосования - 130 тысяч атак", - приводит ее речь "Интерфакс".

Оставшиеся 30 тысяч попыток взлома пришлись на портал наблюдения за ДЭГ.

Официальный сайт ЦИК за два дня был атакован по меньшей мере 18 тысяч раз. В интернете также появился поддельный сайт ведомства, оперативно заблокированный Роскомнадзором.

Тем временем, среди пришедших на российские избирательные участки явка превысила 55%.

Фото: ЗАКС.Ру