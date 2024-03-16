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Член ГИК Юрий Кузьмин: Хочется, чтобы все получилось

фото ЗакС политика Член ГИК Юрий Кузьмин: Хочется, чтобы все получилось

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин поделилися с ЗАКС.Ру ожиданиями от финального дня голосования на выборах президента России. Представитель ГИК отметил, что трехдневные выборы представляют собой большую нагрузку на членов избиркомов. В воскресенье, 17 марта в 20:00 участки закроются и начнется подсчет бюллетеней. 

- Мы в первую очередь боимся сглазить, потому что, действительно, три дня голосования это, в первую очередь, огромная нагрузка на членов избирательных комиссий. Осталось по большому счету совсем немного. Очень хочется, чтобы все получилось и мы показали очень высокий уровень организации избирательной кампании в Санкт-Петербурге, - рассказал Кузьмин. 

В последний день выборов голосование также будет проводиться на судах и полярных станциях, которые приписаны к Петербургу. 

Напомним, по итогам двух дней голосования явка в Петербурге составила 54,52%. На участки пришли более двух миллионов избирателей. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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