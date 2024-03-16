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Новости 22:16

Явка во второй день выборов в Петербурге составила 54,52%

фото ЗакС политика Явка во второй день выборов в Петербурге составила 54,52%

По итогам второго дня голосования явка на выборах президента в Петербурге составила 54,52% от общего числа избирателей сообщил во время брифинга в медиацентре "Выборы 2024" член Горизбиркома Юрий Кузьмин вечером 16 марта. Всего в городе проголосовали 2 074 000 человек. 

- Это достаточно высокая явка. Нам это очень приятно как Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Значит, что эти выборы достаточно интересны петербуржцам, потому что это главные выборы страны, - заключил Кузьмин. 

Отметим, по данным ЦИК к в середине второго дня выборов по всей стране проголосовало более половины избирателей. По состоянию на 16:00 общероссийская явка составила 50,36%

Напомним, в первый день выборов явка в Северной столице составила 30,57%. Подробнее о том, как прошел первый день голосования - в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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