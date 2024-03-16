Как в Петербурге прошел первый день выборов президента

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Почти треть избирателей Петербурга проголосовали на выборах президента России уже 15 марта. По наблюдениям ГИК и членов Общественной палаты, первый день выборов прошел без нарушений, но одно происшествие все же омрачило ход голосования в городе.

Еще с утра в Горизбиркоме по традиции не рисковали строить прогнозы об итоговой явке, однако с привычной оговоркой "мы не социологи" председатель ГИК Максим Мейксин заявил, что в рамках проекта "ИнформУИК" о желании проголосовать рассказали порядка 80% горожан.

За 12 часов на участки пришли 30,57% жителей Петербурга, обладающих правом оставить голос за кандидата в президенты России. Это 1,16 млн человек, судя по данным ГАС "Выборы". Впереди еще два дня - подобный формат выборов во время президентской кампании применяется впервые.

На протяжении всего дня данные по явке в Северной столице поступали с опозданием. Окончательные цифры за 15 марта озвучили лишь через два часа после закрытия избирательных участков.

- Процесс подсчета предварительной явки достаточно трудоемкий. У нас 64 территориальных избирательных комиссий, у нас почти две тысячи участковых избирательных комиссий, большой город. Важно сделать это качественно, потому что здесь нельзя дезинформировать. Лучше делать чуть дольше, но качественно, - рассказал поздним вечером член ГИК Юрий Кузьмин.

Петербург незначительно отстал от общероссийской явки в 36%. С утра фотографиями с участков делились чиновники: губернатор Александр Беглов, его коллеги из Смольного, главы районов и другие представители городских властей. Среди первых избирателей были не только люди при высоких должностях. Например, об утренних очередях к участкам в Выборгском районе рассказали "Наблюдатели Петербурга". Там, по словам активистов, ожидать бюллетеня некоторым пришлось около двух часов на участке №371. По данным ГАС "Выборы", к концу дня 15 марта явка на этом участке составила 41,81%.

"На участке № 371 захотели проголосовать 1559 "дополнительных" избирателей, прописанных по адресам, не входящим в территорию УИК. Так что принимали избирателей всего за одним столом, в то время как остальные 5 были почти всегда пустыми", - говорилось в сообщении "Наблюдателей".

Также по словам "Наблюдателей Петербурга", избиратели им говорили, что их якобы попросили прикрепиться к участку на работе. Где именно работают эти избиратели - общественникам выяснить не удалось. Другую "рабочую обстановку" наблюдали на одном из участков в Невском районе. Там неподалеку от места голосования стояли люди с QR-кодами, с помощью которых надо было отчитаться о том, что человек проголосовал. Telegram-канал "Ротонда" утверждает, что с помощью такой схемы в частности отчитывались врачи. В Горизбиркоме сперва заявили, что никаких QR-кодов на участках быть не должно. Позже ясность внесла "Единая Россия". В партии объяснили, что они используют собственный сервис для отслеживания явки среди своих сторонников. Кроме того, плакаты с кодами демонстрировались за пределами участков, а значит, никаких нарушений не было, считает член ОП Дмитрий Солонников. Как выяснил ЗАКС.Ру, не все единороссы сообщали о том, что они проголосовали. Лидер фракции "Единая Россия" в Заксобрании Павел Крупник, например, никаких QR-кодов на участке не сканировал.

Совсем по-другому сложился опыт экзитполов у сторонников партии "Гражданская инициатива", которая выдвигала на пост президента Бориса Надеждина, не сумевшего стать зарегистрированным кандидатом. Два десятка волонтеров пытались опросить избирателей после голосования. Законом такая деятельность не запрещена, однако активисты пожаловались, что им фактически запретили это делать вблизи участков.

Каких-либо громких скандалов, связанных с избирательным законодательством, в течение дня не фиксировалось - с таким тезисом в конце дня выступили представители Горизбиркома и Общественной палаты. Зато глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что в некоторых городах, в том числе Петербурге, обнаружены "лица с поддельными аккредитациями СМИ, самозванцы от гражданских инициатив, которые пытаются неправомерные действия осуществлять". Только через некоторое время ГИК смог подтвердить один такой случай. Иностранец с "аккредитацией МИД" якобы пытался пройти на один из участков. В Горизбиркоме подозревают, что документ был поддельный, однако никаких последующих заявлений на эту тему не последовало.

Единственное ЧП в этот день произошло в Московском районе. Там девушка попыталась бросить бутылку с зажигательной смесью возле здания школы №358, в которой располагаются два избирательных участка. Пламя повредило лишь плакат с символикой выборов, а сама злоумышленница была оперативно задержана. На ход голосования ее действия не повлияли.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. В скором времени ей должны избрать меру пресечения, сообщили в СК. В Горизбиркоме к концу дня не смогли рассказать, будут ли дополнительно усилены меры безопасности на участках, переадресовав этот вопрос в правоохранительные органы.

- Мы внимательно следим за ситуацией по всей стране. Силовые структуры, правоохранительные органы тоже очень внимательны. Принимаются соответствующие решения, мы постоянно с ними в контакте. Мы видим и так, что меры безопасности беспрецедентные. Мы все понимаем, в какое время проходят выборы, - рассказал член ГИК Юрий Кузьмин после закрытия участков.

Всего по стране в этот день возбудили несколько дел о воспрепятствовании избирательному процессу. Так, в Москве женщина подожгла кабинку для тайного голосования, в ряде регионов злоумышленники залили бюллетени в урне жидкостью, напоминающей зеленку.

Напомним, выборы президента России продлятся до 17 марта. Граждане смогут выбрать из четырех кандидатур: Владислава Даванкова от "Новых людей", самовыдвиженца Владимира Путина, Леонида Слуцкого от ЛДПР и Николая Харитонова от КПРФ.

Текст и фото Константин Леньков