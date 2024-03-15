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Новости 16:00

Единоросс Крупник не отчитывался о явке через QR-код

фото ЗакС политика Единоросс Крупник не отчитывался о явке через QR-код

Депутат Законодательного собрания Петербурга, лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник проголосовал в первый день выборов - 15 марта. Он рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что не пользовался партийным сервисом "Гео-СМС" по отслеживанию явки через QR-коды и геолокацию. 

- Нет, я пришел, получил свой бюллетень и проголосовал, - рассказал Крупник. 

Также единоросс рассказал, что не видел никаких признаков нарушений, замечания к работе участковой комиссии у него тоже отсутствуют. 

Напомним, в первый день голосования петербуржцы заметили на одном из участков молодых людей с некими QR-кодами. Сперва председатель Санкт-Петербургской комиссии Максим Мейксин заявил, что никаких подобных мероприятий на участках быть не должно. Позже в "Единой России" рассказали, что таким образом считают на участках своих сторонников. 

Константин Леньков, фото пресс-службы Павла Крупника


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