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Новости 16 марта, 23:32

"Вполне легитимный избирательный процесс": Член ГИК про иски об отстранении членов комиссий

фото ЗакС политика "Вполне легитимный избирательный процесс": Член ГИК про иски об отстранении членов комиссий

По истечению двух дней выборов в Петербурге известно лишь об одной попытке отстранить члена участковой избирательной комиссии от работы на участке через суд. В Василеостровском районе попытались удалить члена УИК от "Яблока", но суд отказал. В Санкт-Петербургской избирательной комиссии не комментируют подобные иски, доверившись суду. 

Член Горизбиркома Юрий Кузьмин рассказал ЗАКС.Ру, что раньше законодательство позволяло сделать это без участия суда, что становилось поводом для различных инсинуаций и споров. После корректировки закона разрешать эти вопросы может только суд. 

- Я пока больше не знаю [о подобных случаях], вполне возможно будут. Это вполне нормальный, легитимный избирательный процесс. Мне кажется, хорошо, что такие вещи решаются вот так, - рассказал Кузьмин. 

Напомним, Василеостровский районный суд Петербурга вечером 16 марта отказался удовлетворять иск УИК №179 об отстранении "яблочника" Владимира Смирнова, который якобы препятствовал работе комиссии.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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