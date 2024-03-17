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Новости 8:23

В Калининградской области за два дня проголосовало более половины избирателей

фото ЗакС политика В Калининградской области за два дня проголосовало более половины избирателей

Избирком Калининградской области отчитался о явке по итогам двух дней голосования на президентских выборах. Всего проголосовало 53,49% от списочного состава.

В этот показатель входят и проголосовавшие электронным способом. Причем среди последних "явка" составила 86%. 

"Видеокамеры на избирательных участках будут работать всю ночь", - заверили в избиркоме перед закрытием участков в субботу.

Отметим, что в регионе создали специальные временные приграничные УИКи, предназначенные для россиян, которые проживают в Европе.

Фото: ЗАКС.Ру


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