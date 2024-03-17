В Приднестровье открылись участки для голосования за российского президента

На территории самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики в воскресенье начали работу шесть избирательных участков, созданных для голосования на выборах президента РФ. Три из них расположено в столичном Тирасполе, пишет "Интерфакс".

Ранее правительство Молдавии выразило недовольство открытием этих участков. В молдавский МИД вызывали российского посла.

По информации посольства РФ в Молдавии, в Приднестровье живет свыше 220 тысяч российских граждан.

В конце февраля депутаты Приднестровья всех уровней обратились к российскому парламенту с просьбой о помощи и защите, сославшись на экономическую блокаду со стороны Молдавии. Продолжения этот сюжет не получил.

Фото: ЗАКС.Ру