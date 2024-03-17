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Новости 9:51

Надежда Тихонова проголосовала на президентских выборах

фото ЗакС политика Надежда Тихонова проголосовала на президентских выборах

В воскресенье утром, на третий день президентских выборов председатель петербургского реготделения справедливороссов Надежда Тихонова опубликовала в своем Telegram-канале короткую видеозапись. На ней она посещает избирательный участок и опускает бюллетень в урну.

"Сегодня выбираю будущее. А вы проголосовали?!", - гласит подпись к ролику.

Двумя днями ранее проголосовал лидер ее партии Сергей Миронов. По выражению политика, западные правительства намерены смотреть на нынешнюю электоральную процедуру в РФ "как под микроскопом". При этом в конечном результате выборов Миронов не сомневался уже в пятницу.

фото: Тихонова Надежда / Telegram (скриншот видео)


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Упоминаемые персоны
Тихонова Надежда Геннадьевна 




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