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Новости 10:41

Памфилова рассказала о DDoS-атаках на сайт Центризбиркома и ДЭГ

фото ЗакС политика Памфилова рассказала о DDoS-атаках на сайт Центризбиркома и ДЭГ

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала об атаках на ресурсы ЦИК и дистанционного электронного голосования. По ее словам, с самого начала голосования на ДЭГ уже обрушилось около 280 тыс. DDoS-атак. Из них на сам портал пришлось 215 тысяч атак, сказала Памфилова. 

Она добавила, что на сайт Центризбиркома зафиксировано 12,6 тысяч "опасных воздействий". Также не него совершили четыре DDoS-атаки общей продолжительностью 16 минут. 

- Никак не могут угомониться наши недруги, - отметила Памфилова. 

По ее словам, все атаки были заблокированы. Сейчас сайт Центризбиркома работает штатно.

Напомним, 17 марта - последний день голосования на выборах президента России. Накануне на DDoS-атаки жаловались в "Единой России".

Фото: ЗАКС.Ру


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