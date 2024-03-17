Алиханов проголосовал в Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на третий день голосования на президентских выборах посетил родной для него избирательный участок.

Один из самых молодых глав российских регионов пришел голосовать с родителями, женой и детьми.

"Уверен, что сможем, наверное, побить и рекорд прошлых выборов [президента РФ] 2018 года, когда у нас было чуть больше 63%", - приводит речь Алиханова ТАСС.

Нынешней явкой чиновник пока очень доволен. По итогам двух дней проголосовало более половины избирателей.

фото: kremlin.ru