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Новости 12:30

Алиханов проголосовал в Калининграде

фото ЗакС политика Алиханов проголосовал в Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на третий день голосования на президентских выборах посетил родной для него избирательный участок.

Один из самых молодых глав российских регионов пришел голосовать с родителями, женой и детьми.

"Уверен, что сможем, наверное, побить и рекорд прошлых выборов [президента РФ] 2018 года, когда у нас было чуть больше 63%", - приводит речь Алиханова ТАСС.

Нынешней явкой чиновник пока очень доволен. По итогам двух дней проголосовало более половины избирателей.

фото: kremlin.ru


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