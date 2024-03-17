ГИК: Отстранение "яблочников" от работы в УИК законно

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин прокомментировал удаление с участков двух членов участковых комиссий от "Яблока" во время брифинга в Медиацентре "Выборы". По словам Кузьмина, Горизбирком считает решения обоснованными:

- Мы считаем, что этот процесс законен абсолютно. И та мотивировочная часть, которая есть, мы её тоже понимаем.

Кузьмин напомнил, что член участковой комиссии не может препятствовать её работе, агитировать и вести видеосъемку. При этом, он отметил, что решение может быть оспорено в вышестоящем суде.

Напомним, вечером 16 марта и в ночь на 17 марта Фрунзенский районный суд отстранил от работы на избирательных участках двух членов комиссий от "Яблока". Они якобы вели агитацию и снимали видео. "Яблочники" с обвинениями не согласны.

Фото: ЗАКС.ру