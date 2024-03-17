Еще одного "яблочника" через суд удалили с участка во Фрунзенском районе

Фрунзенский районный суд Петербурга в ночь на 17 марта удовлетворил иск участковой избирательной комиссии № 2133 об отстранении от работы во время выборов президента члена комиссии с правом решающего голоса от партии "Яблоко" Дмитрия Варламова, следует из карточки на сайте суда. УИК обратился в суд из-за того, что Варламов якобы снимал видео на участке и вел некую агитацию.

Ранее этот же суд накануне отстранил от работы "яблочника" из УИК № 2144 Никиту Лимонова также из-за того, что он якобы вел агитацию и снимал видео на участке. Похожий иск рассматривали в Василеостровском районе. Там члены УИК обратились с иском об удалении с участка ЧПРГ от "Яблока" Владимира Смирнова, однако удовлетворять иск не стали.

Напомним, в Горизбиркоме назвали практику отстранения членов комиссии по суду "вполне легитимным избирательным процессом".

Во второй день выборов президента явка в Петербурга достигла 54,52%. Подробнее о том, как проходило голосование в этот день - в материале ЗАКС.Ру.

Фото и текст: Константин Леньков